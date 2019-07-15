Нацбанк завершит оценку активов БВУ к началу декабря – Досаев

Оценку активов 14-ти банков второго уровня Национальный банк планирует завершить к началу декабря 2019 года, после чего регулятор надеется привлечь инвесторов в БВУ и поднять престиж и доверие к банковской системе Казахстана, заявил в понедельник в ходе расширенного заседания правительства с участием президента глава Нацбанка Ерболат Досаев.

«По независимой оценке качества активов банков - вы собираетесь провести эту работу в отношении 14 банков?», - поинтересовался президент Касым-Жомарт Токаев.

«Это казахстанские банки и, с иностранным участием, работу адаптацию методологию Европейского центрального банка мы завершаем к 29 июля. С 1 августа приступаем к самой оценке активов банков. Работа будет завершена к концу ноября - начала декабря этого года», - заверил Досаев.

После этого, сообщил он, Нацбанк совместно с правительством составит «специальный план мероприятий на ближайшие 2-3 года по принятию мер и рекомендаций по итогам оценки активов банков».

«Мы считаем, что оценка активов банков позволит привлечь инвесторов и поднять престиж и доверие к банковской системе Казахстана», - подчеркнул глава регулятора.