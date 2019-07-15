Минздрав готов внедрить систему медстрахования с 2020 года

В министерстве здравоохранения готовы к внедрению системы обязательного медицинского страхования с 2020 года И, как заверил в понедельник в ходе расширенного заседания правительства с участием президента глава ведомства Елжан Биртанов, с 1 января ОСМС охватит 95% населения, что является «очень высоким уровнем».

«В целом, по внедрению системы обязательного социального медицинского страхования проделана работа большая. 2,7 миллиона человек, которые потенциально могли оказаться незастрахованными (имеется в виду самозанятое население - V), правительством совместно с местными исполнительными органами проведена работа по актуализации. Два миллиона человек актуализировано, порядка 700 тысяч осталось. И до 1 октября поручение премьер-министра есть, чтобы эту работу завершить», - рассказал Биртанов.

Таким образом, подчеркнул он, в Минздраве прогнозируют охват ОСМС с 1 января 2020 года 95% населения, что является «очень высоким уровнем, достаточным для внедрения системы».

Кроме того, сообщил он, сформирована новая модель медстрахования, которая гарантирует минимальный базовый пакет услуг для всего населения нашей страны, независимо от того застрахованы они или нет. А также будет существенное увеличение медуслуг для застрахованных граждан.

«В принципе, подготовительная работа в этой части хорошо проведена. Что касается инфраструктуры, в целом, фонд медицинского страхования создан, и уже два года работает как оператор. В нем 1,5 тысяч медорганизаций по стране оказывают бесплатные медуслуги, из них 50% - это частные организации. То есть, высокий уровень конкуренции. Все информационные системы в готовности находятся, с 1 сентября мы пилотно хотим в Караганде протестировать и с 1 января 2020 года система уже готова к внедрению», - заверил Биртанов.