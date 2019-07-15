Токаев поручил закрыть госпрограммы, которые не нужны и служат источником обогащения

Государственные программы, которые являются неэффективными или служат источником обогащения необходимо ликвидировать, заявил в понедельник в ходе расширенного заседания правительства президент Касым-Жомарт Токаев. Он также поручил усилить меры ответственности в государственном и квазигосударственном секторе за неэффективное использование и планирование бюджетных средств, подчеркнув, что «квазигоссектор не должен быть священной коровой».

По словам Токаева, за неэффективное использование средств госорганы отделываются замечаниями рядовым исполнителям. Дисциплинарное взыскание налагается несоразмерно объемам выявленных нарушений. Так, в 2018 году привлечено 155 работников, из которых лишь 7% или всего 11 руководителей.

«Поручаю правительству совместно со счетным комитетом усилить меры ответственности за неэффективное использование и планирование бюджетных средств, как в государственном, так и квазигосударственном секторе. Квазигоссектор не должен быть священной коровой. Этот вопрос должен быть решен на законодательном уровне», - подчеркнул президент.

Кроме того, он поучил правительству внести предложения по усилению контроля за социальной и экономической отдачей вложенных средств государством.

«Вы обратили внимание на мое поручение, - обратился Токаев к первому вице-премьеру – министру финансов Алихану Смаилову, - тотально переформатировать бюджет, цели развития. Если сейчас внимательно посмотреть бюджет, то там есть программы, не отвечающие поставленным задачам».

«При уточнении сократили все неприоритетные расходы на более чем 100 млрд тенге. И эту работу будем продолжать», - заверил Смаилов.

«Грубо говоря, нужно отсечь все программы, которые не нужны или служат источником обогащения. У нас же это происходит, надо прямо сказать, в том числе, так называемые ремонты, обновления, закупка машин и так далее. Вот это всё надо почистить. Всё на развитие», - поручил президент.