Каждый госслужащий должен быть активным в соцсетях – Токаев

Президент заявил, что это обязанность
Тамара Вааль, Vласть
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в век интернета каждый чиновник должен быть активен в социальных сетях.
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