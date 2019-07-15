Президент заявил, что это обязанность
Каждый госслужащий должен быть активным в соцсетях – Токаев
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в век интернета каждый чиновник должен быть активен в социальных сетях.

«Следует провести системную работу по налаживанию эффективной системы коммуникации с населением и бизнесом, прежде всего в каждом центральном и местном исполнительном органе должны функционировать постоянно действующие площадки для прямой и обратной связи с населением. Особое внимание надо уделить работе с социальными сетями, каждый государственный служащий должен быть активным в социальных сетях по курируемым вопросам. В век интернета - это уже обязанность», - заявил Токаев в понедельник в ходе расширенного заседания правительства.

По его словам, чиновники могут выступать в сетевых дискуссиях, отвечать на вопросы населения и общества в режиме онлайн.

«Очевидно, что социальные сети, а не традиционные СМИ стали сегодня основными источниками информации», - подчеркнул президент.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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