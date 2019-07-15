Внести изменения в программу «Болашак» поручил Токаев

Администрация президента должна пересмотреть требования и подходы по участию чиновников в программе «Болашак». Такое поручение дал в понедельник в ходе расширенного заседания правительства президент Касым-Жомарт Токаев, объяснив это тем, что чиновники на уровне вице-министров уезжают за границу, а им сохраняют место работы. По мнению главы государства, политические госслужащие могут обучаться, но не за счет бюджета, и в свободное время.

«Показательные примеры - министерства образования и нацэкономики, где политические служащие на уровне заместителей министра вдруг покинули свои должности ради учёбы программе «Болашак». Ну какая учёба по программе «Болашак» после 45 лет, может быть позже?», - заявил Токаев, отметив, что данные примеры не единичные, и происходят в ряде министерств на более низком уровне.

«Приходят сотрудники к своим начальникам и говорят: «Я прошёл по программе «Болашак», отпустите меня на учёбу». Должности новоиспечённых магистрантов закрепляются за ними, то есть за ушедшими на учёбу. Новых заместителей министров назначают на один год пока те вернутся с учёбы. Это какой-то абсурд! Это не государственная служба. Где же преемственность, где же институциональная память сотрудников?», - возмутился глава государства.

В этой связи он поручил администрации президента внести изменения в требования по участию в программе.

«Политические служащие, конечно, имеют право совершенствовать свои знания, но пусть занимаются этим не за счёт государства, в свободное время по своей воле», - подчеркнул Токаев.