Сагинтаев поручил энергокомпаниям разобраться в причинах отключения света в Алматы

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил, что электроснабжение города восстановлено, а он дал поручение энергокомпаниям разобраться в его причинах.

"Электроснабжение Алматы восстановлено. Поручил АО «Алатау Жарық Компаниясы» и АО «АлЭС» (дочерние компании АО «Самрук-Энерго») разобраться в причинах внештатной ситуации и информировать общественность", - написал Сагинтаев в Twitter, добавив, что держит ситуацию на контроле.

Около 14 часов в Алматы и Алматинской области произошло массовое отключение электроэнергии. В городе перестало работать метро, электротранспорт и светофоры. Спустя час подача электричества была восстановлено, но затем прекращена снова. После 16 часов свет у потребителей появился.

Минэнерго сообщило, что причины отключения электроэнергии выясняются. В акимате Алматы проинформировали, что техническое нарушение произошло на ТЭЦ-2, что привело к сбою в энергетической системе всего южного региона.