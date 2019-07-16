В Алматинский зоопарк заселят снежных барсов

В Алматинский зоопарк заселят краснокнижных снежных барсов, сообщает телеканал Хабар 24. Сейчас полным ходом идет строительство специального вольера для животных, для этого из госбюджета выделили 150 миллионов тенге.

Директор Алматинского зоопарка Вячеслав Банщиков рассказал, что сотрудники планируют провести реконструкцию некоторых вольеров к зиме: “Для носорогов мы хотим сделать (реконструкцию - V), чтобы гости нашего любимого города могли посещать зимой его (зоопарк - V). Там порядка 25-30 миллионов тенге”.

В зоопарке Vласти сообщили, что не могут назвать точную дату прибытия снежных брасов в вольер. Осенью сотрудники начнут переговоры с другими зоопарками страны, в которых содержатся краснокнижные животные. Однако уже известно, что в вольере будут содержаться самка и самец снежного барса.

Напоминаем, что 15 июня в зоопарке рассказали о смерти львёнка Геры, 7 июля не стало жирафа Грации, а 9 июля - львёнка Ассоль. 16 июля стало известно о смерти еще одного животного - лося Рокки. Из-за возрастных болезней в зоопарке в скором времени эвтанизируют 19-летнюю тигрицу Раду, также в возрасте находится белый медведь Алькор.