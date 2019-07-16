В Арыси восстановили почти 1,2 тыс. домов

В Арыси к этому моменту восстановлены 1172 дома, работы ведутся еще на 4504 объектах – частных и многоквартирных жилых домах, передает агентство Казинформ со ссылкой на пресс-службу министерства индустрии и инфраструктурного развития.

В работах, по данным ведомства, задействовано свыше 6,1 тыс. строителей. В городе также идет восстановление 65 социальных объектов.

В соответствии с планами правительства, все объекты города планируется восстановить до 1 августа.

24 июня на одном из военных складов, расположенных близ города Арысь начался пожар, а затем последовали взрывы боеприпасов. В Туркестанской области был объявлен режим ЧС, а город с населением 45 тысяч человек был полностью эвакуирован. В результате взрывов три человека погибли, более 160 получили ранения различной степени тяжести.