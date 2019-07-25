Новый министр обороны США заявил о готовности к переговорам с Ираном

Новый министр обороны США Марк Эспер заявил о готовности к переговорам с Ираном без предварительных условий, отметив, что Соединенные Штаты не хотят дальнейшей эскалации напряженности в районе Персидского залива, сообщает РИА Новости .

«Мы не хотим быть в ситуации, когда случаются провокации, когда захватывают суда и происходит что-то подобное, и когда происходит эскалация. Мы пытаемся добиться деэскалации», - сказал Эспер журналистам.

Приведя в пример задержание британскими властями иранского танкера в Гибралтаре и задержание британского танкера Ираном, глава Пентагона назвал это «око за око» и подчеркнул, что США хотят «избегать таких ситуаций».

«Наш сигнал им (Ирану – V) очень ясный, что без каких-либо предварительных условий в любое время, в любом месте мы хотим с ними встретиться и поговорить о том, как мы можем вернуться к переговорам, - сказал Эспер.

Как напоминает агентство, о готовности к переговорам с Ираном ранее заявляли президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помео, однако тематика возможных переговоров не устраивает Тегеран. Трамп хочет заключения нового соглашения взамен «ядерной сделки», где, по его мнению, должны быть отражены обязательства Ирана по изменению своей политики, прежде всего отказ от «поддержки терроризма» за рубежом. В противном случае Вашингтон будет продолжать санкционную политику в отношении Ирана. Иранские же власти требуют от США прекратить вмешиваться в ситуацию в стране.

Марк Эспер вступил в должность министра обороны США во вторник. Сенат подавляющим большинством голосов (90 – за, 8 – против) одобрил его кандидатуру на этот пост, предложенную президентом Дональдом Трампом.