С 2020 года лекарства по рецептам детям будут выдавать бесплатно – Биртанов

С 1 января 2020 года министерство здравоохранения намерено запустить систему обязательного социального медицинского страхования. И первым, кто в рамках ОСМС будет получать бесплатные лекарства по рецептам, – это дети, а затем, со временем, социально уязвимые слои населения, рассказал в четверг в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр здравоохранения Елжан Биртанов.

«Со следующего года с 1 января в рамках медицинского страхования мы планируем все лекарства, которые назначаются детям рецептурно, предоставлять бесплатно за счет медицинского страхования. Далее мы будем расширять спектр получателей среди бесплатных лекарств среди социально уязвимых слоев населения», - сообщил Биртанов.

Он отметил, что эти категории граждан застрахованы за счет государства, поэтому в Минздраве планируют полностью обеспечить их лекарствами.

Глава ведомства также напомнил, что недавно были приняты новые пакеты ОСМС, в рамках которого все граждане Казахстана, оралманы и иностранцы, постоянно проживающие на территории страны, продолжат получать бесплатный объем медпомощи за счет государства, независимо, застрахованы они или нет. Это будет стандартный пакет услуг: экстренная помощь, обслуживание в поликлиниках, лечение основных заболеваний, в числе которых онкология, туберкулез, психиатрия и так далее. А вот застрахованным гражданам будет оказываться помощь в рамках пакета медстрахования, который будет существенно отличаться от стандартного.

«Данный пакет предназначен для расширения охвата различными медуслугами, в которых мы сейчас с вами испытываем дефицит. Например, услуги узких специалистов, консультативно-диагностические услуги. Их финансирование, благодаря новому пакету ОСМС, увеличится почти в пять раз. Бесплатные лекарства, как я сказал, их финансирование увеличится почти в два раза. Это позволяет практически полностью покрыть тот дефицит, который сегодня имеется», - подчеркнул Биртанов.