Токаев надеется на укрепление двустороннего сотрудничества с Великобританией

Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Бориса Джонсона с избранием на пост премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, сообщила Акорда.

«Ваша убедительная победа на выборах лидера правящей партии Тори является признанием Ваших впечатляющих достижений и преданного служения на благо Великобритании», - подчеркивается в телеграмме.

Токаев отметил, что Казахстан и Великобритания развивают стратегическое партнерство на основе прочных уз дружбы, доверия и взаимопонимания, а также выразил надежду на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества и открытие новых инвестиционных возможностей.

Он пожелал Джонсону успехов на новом посту и процветания британскому народу.