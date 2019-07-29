Суд Шымкента приговорил педофила к химической кастрации

29 июля специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента вынес приговор в отношении Еркинбека Алимбекова, который признан виновным в попытке совершить насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних (ст.24 ч.3 - ст.121 ч.4 УК РК). Он приговорен к 15 годам колонии, также в отношении него применена принудительная мера медицинского характера в виде химической кастрации, сообщает пресс-служба суда города Шымкенте.

Также ему пожизненно запретили заниматься педагогической и иной деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними. Отбывать наказание осужденный будет в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

В суде установлено, что Алимбеков 2 мая этого года «путем применения насилия завел малолетнюю потерпевшую (9 лет) в заросли кустарника, где воспользовавшись ее беспомощным состоянием, угрожая ей убийством», намеревался совершить в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Однако девочке удалось убежать.

После этого, осужденный недалеко от первого места преступления пытался совершить аналогичные действия в отношении другой девочки 12-ти лет.

«Путем обмана, а затем путем угрозы убийством, хотел увести ее в безлюдное место, и совершить с ней насильственные действия сексуального характера. Однако потерпевшая стала громко плакать и звать на помощь, на ее крики прибежали прохожие, которые помешали Алимбекову Е. довести желаемое до конца, задержали его, а после передали его в руки полиции», - отметили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, что первая в Казахстане химическая кастрация не состоялась. Ее должны были провести в Туркестанской области, но апелляционная коллегия отменила решение суда первой инстанции.

Закон о химической кастрации в Казахстане вступил в силу 1 января 2018 года. Она будет проводиться только по приговору суда в отношении лиц, признанных склонными к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних, по заключению судебно-психиатрической экспертизы.