Они будут работать в районах, где нет доступа к качественному медобследованию
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Мобильные группы по медобслуживанию запустят в Алматы
Фото с сайта strategy2050.kz

В Алматы с 1 августа запустят мобильные группы по медобслуживанию жителей тех районов, где нет доступа к качественному обследованию, сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев.

«С 1 августа в течение месяца запускаем мобильные группы в районы, где не обеспечен доступ к качественному медицинскому обслуживанию. Передвижные комплексы оснащены оборудованием для обследования жителей», - написал аким в Twitter.

По его информации, прием проведут терапевты, педиатры, кардиологи и другие профильные врачи.

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