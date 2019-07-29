Мобильные группы по медобслуживанию запустят в Алматы

Они будут работать в районах, где нет доступа к качественному медобследованию
В Алматы с 1 августа запустят мобильные группы по медобслуживанию жителей тех районов, где нет доступа к качественному обследованию, сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев.
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