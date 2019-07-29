Мобильные группы по медобслуживанию запустят в Алматы

В Алматы с 1 августа запустят мобильные группы по медобслуживанию жителей тех районов, где нет доступа к качественному обследованию, сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев.

«С 1 августа в течение месяца запускаем мобильные группы в районы, где не обеспечен доступ к качественному медицинскому обслуживанию. Передвижные комплексы оснащены оборудованием для обследования жителей», - написал аким в Twitter.

По его информации, прием проведут терапевты, педиатры, кардиологи и другие профильные врачи.