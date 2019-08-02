Трамп объявил о введении новых пошлин на китайские товары

«Переговоры по торговле продолжаются, и во время этих переговоров США начнут с 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в 10% на оставшиеся товары и продукты стоимостью $300 млрд, которые идут в нашу страну из Китая», - написал Трамп в Twiter.

Он уточнил, что новые пошлины не коснутся товаров, в отношении которых уже действует тариф в 25%, а общая сумма составляет $250 млрд.

Американская делегация вернулась с переговоров с китайской стороной. Трамп считает прошедший диалог конструктивным, однако выразил сожаление в связи с желанием Пекина добиться изменения условий торговой сделки и к тому же, по его мнению, Китай не выполнил ряд взятых на себя обязательств. Он утверждает, что Пекин обязался закупить сельскохозяйственную продукцию в больших объемах, но не сделал этого. Кроме того, по словам Трампа, лидер КНР Си Цзиньпинь обещал прекратить продажу в США фентанила, опиоидного анальгетика, но «этого так и не произошло».

«Мы с нетерпением ждем продолжения позитивного диалога с Китаем по всеобъемлющему торговому соглашению и чувствуем, что будущее между двумя нашими странами будет очень светлым», - заключил Трамп.

США и Китай ведут торговую войну с 2018 года, после того как Трамп ввел ввозные пошлины на ряд китайских товаров. Пекин ответил Вашингтону зеркально. Переговоры по заключению торговой сделки ведутся с начала 2019 года, но пока стороны не пришли к соглашению.