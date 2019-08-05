Трое граждан Казахстана погибли в ДТП в Узбекистане

Трое граждан Казахстана, в том числе двое детей, погибли в ДТП на 136 км автодороги Нурата – Джизак – Фариш в Нуратинском районе Навоийской области Узбекистана, сообщила пресс-служба МИД РК.

Авария произошла 3 августа. Автомашина Daewoo Nexia выехала на встречную полосу и совершила столкновение с грузовой автомашиной Isuzu.

«В легковом автомобиле вместе с водителем находились 7 человек, двое из них – несовершеннолетние дети. В результате столкновения на месте погибли трое граждан Республики Казахстан (1952, 2013 и 2016 годов рождения)», - сообщили в МИД.

Еще трое казахстанцев получили серьезные травмы, они были госпитализированы в реанимационное отделение медицинского учреждения Нуратинского района.

«На сегодняшний день они все в сознании, но состояние остается тяжелым», - уточнили в министерстве.

Сообщается, что казахстанскими дипломатами оказывается вся необходимая помощь пострадавшим и их родным, с которыми была установлена связь.

«Все погибшие и пострадавшие граждане РК являются родственниками и выходцами из Республики Узбекистан. В связи с этим родственниками было принято решение осуществить захоронение погибших граждан РК на территории Узбекистана», - проинформировали в МИД.