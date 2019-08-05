В Красноярском крае в воинской части произошел взрыв на складе боеприпасов

Два человека доставлены в больницу с осколочными ранениями
На территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края на артиллерийском складе произошел взрыв, сообщает ТАСС.
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