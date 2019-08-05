Два человека доставлены в больницу с осколочными ранениями
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В Красноярском крае в воинской части произошел взрыв на складе боеприпасов
Фото из социальных сетей

На территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края на артиллерийском складе произошел взрыв, сообщает ТАСС.

На место направлены силы пожарных по второму номеру сложности, а также автобусы для эвакуации.

В результате ЧП пострадали 2 человека, они доставлены в больницу с осколочными ранениями.

На сайте городской администрации указывается, что «слышны взрывы снарядов в районе войсковой части 74008».

«Просьба жителей города Ачинска сохранять спокойствие и исключить поездки в сторону указанного населенного пункта», - отмечается в сообщении.

Очевидцы пишут в соцсетях, что взрывы слышны за несколько километров от места происшествия.

Рядом с воинской частью находится деревня Каменка. Как пишет Meduza, ее жителей эвакуируют.

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