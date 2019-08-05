7 уголовных дел завели из-за работ по расширению русел рек в Актобе

Прокуратура Атырауской области проверила, как вели работы по расчистке и углублению русел Илека, Сазды, Каргалы, Женишке, Жаман-Каргалы, Бутака, Тамды и Песчанки. Как пишет газета «Диапазон» , в действиях не только подрядчиков, но и госорганов нашли массу нарушений.

Как сообщил первый заместитель прокурора области Куандык Рахметов, проекты разработали без учета того, что на берегах растут краснокнижные породы деревьев. Незаконно были вырублены более 600 редких деревьев, в том числе ольха клейкая, которая занесена в Красную книгу. Ущерб составил более 7 млн тенге.

Кроме этого, сообщается, что у подрядчиков не было разрешения на эмиссии в окружающую среду. Заказчик работ – инспекция лесного хозяйства и животного мира, а также специалисты органов технадзора проводимые работы не контролировали. После внесения актов прокурорского надзора в июне департамент экологии привлек подрядные организации к административной ответственности по ст. 328 КоАП РК. Управление архстройконтроля в отношении проектировщика, подрядных организаций, специалиста, который проводил экспертизу проектов, авторский и технический надзор, составило протоколы об адмправонарушениях по ст. 312 и ст. 317 КоАП РК, а областная инспекция лесного хозяйства и животного мира и акимат Актобе остановили работы по вырубке зеленых насаждений, виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

Также сообщается, что по материалам прокуратуры органы полиции и антикоррупционной службы в отношении ответственных госорганов и подрядных организаций расследуют 7 досудебных производств: по ст. 340 УК РК (незаконная порубка деревьев), ст. 339 УК (незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами растений), ст. 362 УК (превышение власти или должностных полномочий) и по ст. 370 УК (бездействие по службе).

Сейчас обоснованность стоимости работ на реках проверяет департамент внутреннего государственного аудита области.

Издание напоминает, что из-за работ по расширению русел реки сильно обмелели, на берегах вырубили деревья. На работы из бюджета было выделено более 6 млрд тенге.

22-23 июня по поручению главы государства состоялась рабочая поездка группы специалистов министерства экологии, геологии и природных ресурсов во главе с министром Магзумом Мирзагалиевым в Актобе для изучения ситуации. По итогам было принято решение временно приостановить работы.

По данным акимата, необходимость проведения данных работ была обусловлена весенними паводками в 2017 году, в результате которых было подтоплено 907 дачных и жилых домов, 110 из них были полностью разрушены паводковыми водами и не подлежали восстановлению. Кроме того, было разрушено 5 мостов, автомобильная дорога. За последние 20 лет на данных водных объектах расчистка русла, а также дноуглубительные работы не проводились.