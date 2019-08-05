Из-за взрывов на военном складе в Красноярском крае население эвакуируют в радиусе 20 км

МЧС России проводит экстренную эвакуацию населения в радиусе 20 км от военных складов в Ачинске Красноярского края, где произошли взрывы боеприпасов, сообщает ТАСС .

Эвакуация жителей идет из двух населенных пунктов – Новый Улуй и Каменка. Между тем источник в экстренных службах региона агентству сообщил, что «решается вопрос об эвакуации из населенных пунктов Малый Улуй и Улуй».

Губернатор Красноярского края Александр Усс уточнил, что «сейчас конкретное число жителей, подлежащих эвакуации, назвать не можем, поскольку мы не знаем общее количество находящихся в этом поселке на данный момент».

По информации ТАСС, из населенных пунктов Каменка, Заворка, Малый Улуй, Ключи, Сосновый бор и детского лагеря «Сокол» эвакуированы более 3 тыс. человек. Около 1 тыс. человек самостоятельно эвакуировались из сел, расположенных рядом с воинской частью. Всего из зоны взрывов, по словам губернатора Красноярского края, должны быть эвакуированы порядка 6 тыс. человек.

Между тем сообщается, что число пострадавших в результате взрывов увеличилось до восьми человек, из них трое госпитализированы. По информации медиков, среди пострадавших четверо военнослужащих, двое из них госпитализированы. По некоторым данным, погиб военнослужащий, однако в Минобороны эту информацию опровергли.

В понедельник около 13:00 мск на территории одного из складов Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Ачинском районе Красноярского края, произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Личный состав был эвакуирован. Источник агентства в экстренных службах рассказал, что разлет осколков от взрывающихся снарядов достигает 15 км. Горят две площадки по утилизации, на которой находятся 25 тыс. боеприпасов.