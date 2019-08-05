Токаев выразил соболезнования Трампу

Касым-Жомарт Токаев направил президенту США Дональду Трампу телеграмму соболезнования в связи с гибелью людей в результате массовых расстрелов.

«Направил Д.Трампу письмо с соболезнованиями по случаю трагических инцидентов, унесших жизни многих невинных граждан. В этот печальный для США момент народ Казахстана разделяет горе американского народа. Выражаю вам искренние соболезнования и сочувствие, г-н президент», - написал Токаев в Twitter.

Напомним, 20 человек погибли и 26 получили ранения в результате массового расстрела в техасском городе Эль-Пасо. Бойня произошла в магазине Walmart, в нескольких милях от американо-мексиканской границы 4 августа. 21-летний стрелок находится под стражей. Возможным мотивом расстрела является расовая ненависть: стрелок заявил, что хотел убить «как можно больше мексиканцев».

Через несколько часов после расстрела в Техасе произошел массовый расстрел в Огайо: 9 человек убиты и по меньшей мере 16 ранены. По данным полиции, подозреваемый мертв.