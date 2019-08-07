ИГ находится в процессе возрождения в Сирии, заявляют в Пентагоне

Генеральный инспектор министерства обороны США Гленн Файн, готовящий регулярные отчеты о ходе операции «Непоколебимая решимость» (Inherent Resolve), которую проводят в Ираке и Сирии силы коалиции, в своем докладе утверждает, что террористическая группировка «Исламское государство» находится в Сирии в процессе возрождения, а также укрепляет свои позиции в Ираке.

«Несмотря на то, что территориальный «халифат» был потерян, ИГ укрепляет свои возможности для ведения повстанческой деятельности в Ираке и также находилась в этом квартале в процессе возрождения в Сирии», - цитирует документ агентство ТАСС, который охватывает период с 1 апреля 2019 года по 30 июня 2019 года.

Файн отмечает, что «сокращение присутствия сил США привело к уменьшению поддержки партнеров в Сирии», тогда как им, наоборот, «необходимо больше подготовки и оборудования, чтобы дать ответ на возрождение ИГ».

«Поддерживаемые США силы обладают ограниченными возможностями для удерживания освобожденных районов», - считает он.

Инспектор также отмечает, что ИГ проявляет активность в сирийском лагере беженцев Эль-Холь с целью «набрать новых членов из большого числа внутренне перемещенных лиц, проживающих на территории лагеря».