Samsung открыл предзаказ на новые Galaxy Note 10|10+

В четверг, 8 августа, компания Samsung Electronics впервые представила флагман Galaxy Note10 в двух размерах: Note10+ c 6,8-дюймовым дисплеем и Note10 c размером экрана 6,3 дюйма. В Казахстане смартфоны поступят в продажу 30 августа, но предзаказ можно сделать уже с 8 по 22 августа на сайте Samsung и получить в подарок «умные» часы Galaxy Watch 46 мм. Смартфоны будут доступны в нескольких цветах: серебряный, белый, черный, красный, сообщает пресс-служба компании.

Новинка Galaxy Note10|10+ содержит сверхбыстрый процессор, выполненный по техпроцессу 7 нм, благодаря своей высокой производительности, справляется с задачами любой сложности быстрее, чем когда-либо.

Безграничный Cinematic Infinity-O дисплей 6,8” с практически невидимой рамкой является самым большим в истории линейки Galaxy Note, что придаёт устройству особый стиль и не отвлекает внимания от контента.

Экран Dynamic AMOLED имеет поддержку стандарта HDR10+ с динамическим отображением тонов, что позволяет видеть детали даже в тёмных участках изображений, а уменьшенный вредный синий цвет создаёт комфорт для глаз.

Обновленное перо S Pen умеет преобразовывать рукописный текст в печатный и имеет функцию дистанционного управления.

Кроме того, с Galaxy Note10|10+ пользователю доступны профессиональные инструменты для съёмки и редактирования, чтобы создавать уникальные фото и видео всегда и везде. Камера профессионального уровня с живым фокусом и функцией суперстабилизации обеспечивает плавность кадров при видео съёмке. Сверхширокоугольная камера (123 градуса) позволит сделать панорамные снимки, а ночной режим на фронтальной камере – снимать селфи даже в тёмное время суток.

Galaxy Note10+ имеет мощный аккумулятор объемом 4300 мАч, позволяющий смартфону работать весь день, при этом полный заряд аккумулятора достигается за 30 минут, благодаря супербыстрой зарядке.

«С каждым новым этапом развития линейки Galaxy Note компания Samsung сохраняет курс на создание полезных инноваций для людей, разрабатывая устройства, которые не только помогают в достижении их целей, но и отражают образ жизни современных пользователей. Вот почему владельцы Galaxy Note – самые лояльные потребители Samsung – их смартфон помогает им достигать большего», - отмечается в пресс-релизе компании.