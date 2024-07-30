Ускорить покрытие загородных дорог мобильной связью поручил Бектенов

В Казахстане будут приняты дополнительные меры по упорядочению деятельности частных такси, так как, по мнению премьер-министра Олжас Бекенова, именно они создают аварийные ситуации на дорогах. Также глава правительства поручил ускорить покрытие дорог мобильной связью.

«Министерству транспорта совместно с НПП “Атамекен” принять дополнительные меры по упорядочению деятельности частных такси, особенно на междугородних маршрутах. Эти перевозчики часто пренебрегают правилами дорожного движения и создают аварийные ситуации», - заявил Бектенов.

Он также поручил министерству внутренних дел и акиматам провести детальный анализ аварийности в разрезе каждого региона и на основе этого усилить надзор за дорожным движением на наиболее аварийных участках. Учитывая, что большинство дорог построено по странам стандартам, премьер поручил министерству транспорта принять «комплекс мер по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции и содержании автомобильных дорог», а также усилить контроль за соблюдением стандартов.

«Еще одна проблема загородных дорог – это плохая мобильная связь. К примеру, та же автодорога Караганда – Алматы. По территории трех областей на участке общей сложностью 500 км отсутствует мобильная связь. В случае дорожно-транспортного происшествия пострадавшие не имеют возможности вызвать экстренные службы помощи», - добавил Бектенов и поручил министерству цифровизации ускорить темпы покрытия мобильной связью загородных дорог.

Вместе с тем, по его словам, акиматы должны увеличить количество камер фиксации нарушений, МВД – взять под учет все автошколы и «при необходимости пересмотреть подходы по прохождению подготовки водителей и получения водительских прав».

Также премьер считает, что «пора навести порядок» в работе центров техосмотра. В связи с чем поручил Минтранспорта выработать механизм «эффективного контроля за качеством проведения технического осмотра транспортных средств».