Утечка данных казахстанцев в сеть произошла из Центризбиркома – ЦАРКА

Ответственной за утечку персональных данных 11 млн граждан Казахстана в сеть является Центральная избирательная комиссия, сообщили в Центре анализа и расследования кибератак (ЦАРКА).

«Источником утечки данных является Центризбирком Казахстана. Буквально на днях мы получили письмо от МВД о том, что начато досудебное расследование по части 1 статьи 211 Уголовного кодекса. Сейчас ведутся следственные мероприятия», - сообщил агентству Sputnik Казахстан директор ЦАРКА Арман Абдрасилов.

Статья за неправомерное распространение электронных информационных ресурсов ограниченного доступа предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 МРП (505 000 тенге) либо арест сроком до 50 суток с лишением права занимать определенную должность.

4 июля ЦАРКА сообщил об утечке данных 11 млн казахстанцев. В сообщении говорилось, что «база с полной информацией находилась в общем доступе сети интернет» и «любой желающий мог свободно получать доступ к системе или полностью загрузить ее к себе локально». Тогда ЦАРКА направил информацию в соответствующие органы. В тот же день министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев сообщил, что «поручил выяснить источник и причины (утечки – V)». «Правоохранительные органы уже этим занимаются», - писал Жумагалиев в Facebook.

Сегодня стало известно, что по данному факту возбужденного 22 июля возбуждено уголовное дело по статье 211 ч.1 УК РК (неправомерное распространение электронных информационных ресурсов ограниченного доступа). Досудебное расследование ведет управление полиции столичного района Есиль.