Фонду «Самрук-Казына» нужно активно участвовать в реализации соцпроектов – Назарбаев

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял председателя правления АО «Самрук-Казына» Ахметжана Есимова. Отметив положительную динамику, он подчеркнул необходимость активного участия фонда в реализации социальных проектов, направленных на повышение благосостояния казахстанцев, сообщила пресс-служба первого президента.

В частности, Назарбаев акцентировал внимание на вопросе поддержки детей с ограниченными возможностями в рамках инициативы «Қамқорлық».

«Государством, акиматами, неправительственными организациями и бизнес-сообществом проводится большая работа по поддержке детей с особыми потребностями. Однако в настоящее время функционирующие реабилитационные центры не удовлетворяют даже половину реальной потребности. Поэтому следует усилить работу в этом направлении», - сказал он.

Также он подчеркнул необходимость создания многопрофильных реабилитационных центров в регионах на базе действующей инфраструктуры и организации дополнительных ресурсных кабинетов поддержки инклюзии в общеобразовательных школах.

«Самрук-Казына» всегда активно участвует в поддержке благотворительных проектов. Поэтому считаю, что холдинг мог бы принять участие в реализации и этой инициативы», - считает Назарбаев.

Первый президент считает важным и реализацию проектов в сфере медицины, направленных на улучшение материальной базы медицинских центров и повышение кадрового потенциала отрасли, и поручил фонду приступить к реализации образовательных проектов по поддержке и развитию талантливых детей из малообеспеченных семей в отдаленных регионах страны.

По информации Есимова, по итогам первого полугодия чистая прибыль фонда составила 749 млрд тенге, увеличившись на 50% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Операционная прибыль и доходы от реализации составили 492 млрд тенге и 3,3 трлн тенге соответственно, продемонстрировав рост на 36% и 12% в сравнении с показателем 2018 года.