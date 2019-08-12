В Мангистауской области построят 19 школ

В Манистауской области в ближайшие три года построят 19 школ, сообщает «Казинформ» . Сегодня в регионе свыше 2,5 тыс. учащихся начальных классов учатся в 3 смены.

«В текущем году идет строительство 5 объектов общей вместительностью в 3100 мест. В том числе до конца года будут сданы в эксплуатацию дополнительные здания на 320 мест каждые к действующим в аулах Атамекен и Баскудук Мунайлинского района школам. Остальные новые 3 школы (в Актау – школа на 900 мест, в ауле Батыр Мунайлинского района – на 960 мест, в ауле Акшукур Тупкараганского района – на 600 мест) будут введены в строй в следующем учебном году», - сказал аким области Серикбай Трумов.

Кроме этого, в ближайшие 3 года планируется построить 19 школ, из них в Актау – 8, в том числе 2 школы в рамках ГЧП, в Жанаозене – 1, в селе Бейнеу Бейнеуского района – 3, Мунайлинском районе – 5, Тупкараганском районе – 1, Каракиянском районе – 1.