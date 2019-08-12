В Мангистауской области построят 19 школ

Строительство рассчитано на 3 года
В Манистауской области в ближайшие три года построят 19 школ, сообщает «Казинформ». Сегодня в регионе свыше 2,5 тыс. учащихся начальных классов учатся в 3 смены.
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