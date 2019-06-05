Главный редактор Ratel.kz обратился в Верховный суд

Главный редактор сайта Ratel.kz Марат Асипов обратился в Верховный суд с просьбой разъяснить, на какой срок ему запрещено распространять материалы от издательства «Аналитический интернет-портал Ratel.kz» в СМИ, а также на дублирующих Ratel порталах.

28 мая прошлого года Медеуский районный суд вынес решение о прекращении выпуска и об отмене регистрации сетевого издания Ratel.kz, а также «о запрете пользования доменными именами Ratel.kz и Balborsyk.kz в пространстве казахстанского сегмента интернета в течение одного года с тем же или дублирующим названием». Главному редактору Ratel.kz Марату Асипову запретили распространять информационные материалы под наименованием или от издательства Ratel.kz в средствах массовой информации, а также на Ratel.kz, Balborsyk.kz, wildratel.com itau.kz и на других доменных именах.

В своем заявлении в Верховный суд Марат Асипов и Олег Бендицкий, сын покойного журналиста Геннадия Бендицкого, на которого был зарегистрирован домен Ratel.kz, указывают, что в настоящее время решение суда до конца не исполнено, и они имеют право получить его разъяснение.

«На какой срок главному редактору сетевого издания «Аналитический интернет-портал Ratel.kz» Асипову М. вышеуказанным судебным решением запрещено распространение информационных материалов под наименованием издательства интернет-портала Ratel.kz в средствах массовой информации, интернет ресурсах и на доменных именах «Ratel.kz», Balborsyk.kz, wildratel.com itau.kz и на других доменных именах? В связи с прекращением выпуска сетевого издания «Аналитический интернет-портал Ratel.kz», является ли свидетельство о регистрации «Аналитический интернет-портал Ratel.kz» недействительным или отмененным? И на какой срок?», - говорится в заявлении.

Судебное заседание было отложено по ходатайству одной из сторон для ознакомления с заявлением и подготовки судебного процесса. Следующее заседание состоится 10 июня в 17:00.

Ранее суд отказал в удовлетворении иска детей покойного журналиста Геннадия Бендицкого к комитету информации министерства информации и коммуникаций. Олег и Екатерина Бендицкие оспаривали законность приказа №2, признающего свидетельство о постановке на учет интернет-портала Ratel.kz утратившим силу. Апелляционная коллегия Алматы также признала законным приказ комитета информации министерства информации и коммуникаций РК о снятии с учета Ratel.kz

Напомним, в конце февраля 2018 года Медеуский районный суд Алматы удовлетворил требования «К-Дорстрой» и признал несоответствующими действительности и порочащими деловую репутацию сведения, распространённые Виталием Процентовым на пресс-конференции в Алматы 12 июля 2016 года. Суд тогда обязал редакции Forbes.kz и Ratel.kz удалить почти все материалы про АО «К-Дорстрой», а журналистов – извиниться. В 2017 году суд удовлетворил иск Зейнуллы Какимжанова и его сына Ильхалида к тем же ответчикам и обязал их выплатить солидарно более 50 млн тенге и принести публичные извинения.

30 марта Медеуский районный суд вынес решение о блокировке сайта после рассмотрения иска районного прокурора к главному редактору Ratel.kz Марату Асипову, а 2 апреля в редакциях Forbes Kazakhstan и Ratel.kz прошли обыски.