Владельца сгоревшего в Актюбинской области автобуса осудили на 3 года

Суд признал его виновным по ч. 4 ст. 348 УК РК (недоброкачественный ремонт транспортных средств или выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями). Отбывать наказание он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

18 января 2018 года в Актюбинской области на трассе Самара – Шымкент сгорел автобус с 52 пассажирами - гражданами Узбекистана, которые ехали в Россию. В живых остались 3 водителя и 2 пассажира. В ходе следствия выяснилось, что причиной пожара стала паяльная лампа и емкость с бензином, которыми пытались обогреться пассажиры в салоне автобуса. Автобус был технически неисправен.

9 ноября 2018 года в Актобе специализированный межрайонный суд по уголовным делам признал водителей автобуса Барата Танатова, Максата Пернебекова и Нуржана Кыргызбаева виновными по статье 292 части 3, статье 345 части 4 УК РК и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет каждому. Также они лишены права заниматься деятельностью, связанной с перевозкой людей и вождением автотранспортных средств, сроком на 7 лет.

Учредитель компании-перевозчика Нурлыбек Тилепбаев и механик компании-перевозчика Бахадур Пердебаев были осуждены на 3 года и 6 месяцев каждый. Тилепбаев был признан виновным по статьям 254, 348 части 4, 385 части 1 УК РК, Пердебаев - по статье 348 части 4 УК РК. Также суд лишил Пердебаев права заниматься деятельностью, связанной с проверкой технического состояния автотранспортных средств, сроком на 5 лет, Тилепбаева – права заниматься деятельностью, связанной с перевозкой людей, сроком на 5 лет.

Владелец сгоревшего автобуса Ордухан Мехтиев скрылся, он был объявлен в международный розыск. 1 декабря 2018 года стало известно, что он задержан в Ташкенте, а 26 декабря генеральная прокуратура сообщила, что он экстрадирован в Казахстан.

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