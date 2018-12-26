Владелец сгоревшего в Актюбинской области автобуса экстрадирован из Узбекистана

Владелец сгоревшего в Актюбинской области автобуса, в котором погибли 52 человека, экстрадирован в Казахстан из Узбекистана, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.

«Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры и МВД Казахстана для привлечения к уголовной ответственности из Узбекистана экстрадирован Ордухан Мехтиев. Задержанный подозревается в незаконной эксплуатации автобуса с техническими неисправностями, повлекшей возгорание транспортного средства и гибель 52 человек в январе текущего года в Актюбинской области», - говорится в сообщении на сайте надзорного органа.

В Генпрокуратуре добавили, что «после совершения преступления подозреваемый скрывался на территории соседнего государства». Он был объявлен в международный розыск. А 1 декабря стало известно, что он задержан в Ташкенте.

В настоящее время Мехтиев водворен в следственный изолятор Шымкента.

18 января 2018 года в Актюбинской области на трассе Самара – Шымкент сгорел автобус с 52 пассажирами - гражданами Узбекистана, которые ехали в Россию. В живых остались 3 водителя и 2 пассажира. В ходе следствия выяснилось, что причиной пожара стала паяльная лампа и емкость с бензином, которыми пытались обогреться пассажиры в салоне автобуса. Автобус был технически неисправен.

9 ноября в Актобе специализированный межрайонный суд по уголовным делам признал водителей автобуса Барата Танатова, Максата Пернебекова и Нуржана Кыргызбаева виновными по статье 292 части 3, статье 345 части 4 УК РК и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет каждому. Также они лишены права заниматься деятельностью, связанной с перевозкой людей и вождением автотранспортных средств, сроком на 7 лет.

Учредитель компании-перевозчика Нурлыбек Тилепбаев и механик компании-перевозчика Бахадур Пердебаев осуждены на 3 года и 6 месяцев каждый. Тилепбаев признан виновным по статьям 254, 348 части 4, 385 части 1 УК РК, Пердебаев - по статье 348 части 4 УК РК. Также суд лишил Пердебаев права заниматься деятельностью, связанной с проверкой технического состояния автотранспортных средств, сроком на 5 лет, Тилепбаева – права заниматься деятельностью, связанной с перевозкой людей, сроком на 5 лет.

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