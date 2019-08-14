Академия Елбасы для поддержки талантливой молодежи появится в Казахстане

Академия Елбасы будет создана при Фонде первого президента, сообщает Sputnik Казахстан .

«В целях скоординированной реализации задач при Фонде первого президента создается специальная организация «Академия Елбасы», которая выступит оператором по управлению реализации новой инициативы «Eл үміті», - сообщил пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай.

Как напоминает агентство, поручение разработать инициативы «Ел Үміті» и «Қамқорлық» было дано Назарбаевым исполнительному директору Фонда первого президента Асету Исекешеву с целью поддержки талантливой молодежи и детей с особыми потребностями в развитии.

В рамках инициативы «Eл үміті» фонд будет сотрудничать с правительством, акиматами, общественными объединениями, частными образовательными организациями, бизнес-сообществом.