Она будет отвечать за реализацию инициативы «Eл үміті»
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Академия Елбасы для поддержки талантливой молодежи появится в Казахстане
ФОТО ВЛАДИМИРА ТРЕТЬЯКОВА

Академия Елбасы будет создана при Фонде первого президента, сообщает Sputnik Казахстан.

«В целях скоординированной реализации задач при Фонде первого президента создается специальная организация «Академия Елбасы», которая выступит оператором по управлению реализации новой инициативы «Eл үміті», - сообщил пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай.

Как напоминает агентство, поручение разработать инициативы «Ел Үміті» и «Қамқорлық» было дано Назарбаевым исполнительному директору Фонда первого президента Асету Исекешеву с целью поддержки талантливой молодежи и детей с особыми потребностями в развитии.

В рамках инициативы «Eл үміті» фонд будет сотрудничать с правительством, акиматами, общественными объединениями, частными образовательными организациями, бизнес-сообществом.

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