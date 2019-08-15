Четверть населения Венесуэлы нуждается в гуманитарной помощи – ООН

Организация запросила у доноров $223 млн
7 млн или 25% жителей Венесуэлы нуждаются в гуманитарной помощи. Как сообщается на сайте новостей ООН, Организация представила план помощи жителям этой страны, столкнувшимся с дефицитом продовольствия и другими лишениями в результате политического и социально-экономического кризиса. Этот план предусматривает предоставление помощи 2,6 млн человек из числа наиболее нуждающихся, включая 1,2 млн детей и подростков.
Еще по теме:
- В ООН заявили о причастности принца Саудовской Аравии к убийству Джамаля Хашогджи
- В ООН призвали Казахстан выполнять свои обязательства в области прав человека
- Британские власти подвергают Ассанжа психологическим пыткам, заявили в ООН
- Токаев обсудил с заместителями генсека ООН вопросы международной безопасности
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые