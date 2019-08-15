Четверть населения Венесуэлы нуждается в гуманитарной помощи – ООН

7 млн или 25% жителей Венесуэлы нуждаются в гуманитарной помощи. Как сообщается на сайте новостей ООН , Организация представила план помощи жителям этой страны, столкнувшимся с дефицитом продовольствия и другими лишениями в результате политического и социально-экономического кризиса. Этот план предусматривает предоставление помощи 2,6 млн человек из числа наиболее нуждающихся, включая 1,2 млн детей и подростков.

На осуществление этого плана ООН запросила у доноров $223 млн. Средства пойдут на финансирование почти 100 проектов, предусматривающих обеспечение венесуэльцев продуктами питания, питьевой водой, средствами гигиены, услугами в сфере образования и медицины.

Как отмечается, гуманитарная ситуация в Венесуэле в последние месяцы продолжала ухудшаться. В стране регулярно происходят перебои в подаче электричества, водоснабжении, медперсонал в больницах не может нормально работать, многие семьи не могут купить продукты питания. С 2015 года Венесуэлу покинули более 3,5 млн жителей.

«Я призываю доноров поддержать этот план. Я также призываю власти Венесуэлы и представителей всех слоев общества и международное сообщество сотрудничать и общими усилиями помогать нуждающимся в поддержке венесуэльцам, в том числе договориться о финансировании плана», - заявил гуманитарный координатор в Венесуэле Петер Грохманн.