Также он получил от компании $60 тыс.
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Экс-главу «Астана Су Арнасы» осудили на 7 лет за взятку в виде квартиры

Экс-глава ГКП «Астана Су Арнасы» В. Досаев осужден на 7 лет лишения свободы за коррупцию, сообщает «Казинформ».

Ранее столичным департаментом Агентства РК по противодействию коррупции окончено досудебное расследование в отношении бывшего генерального директора предприятия. Он получил взятку в особо крупном размере через подчиненного в виде 3-комнатной квартиры в ЖК «Молодая семья 2» и $60 тыс. от руководства ТОО «Технополисжилстрой» за заключение дополнительного соглашения о передаче недвижимого имущества в пользу ТОО.

14 августа приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам столицы Досаев осужден на 7 лет с отбыванием наказания в исправительном учреждении минимальной безопасности. Также он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.

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