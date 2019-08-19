Власти Алматы намерены расширять сеть школ и детсадов

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, выступая на форуме работников системы образования города, сообщил, что акимат ставит перед собой задачу расширить в ближайшие три года сеть школ и детских садов, чтобы они были в шаговой доступности для горожан, передает «Казинформ» .

«Главная цель нашей совместной работы – это обеспечить качественное и современное образование для всех по принципу «Город без окраин». Я объездил все районы Алматы. Видел разные школы. Провел много встреч. У горожан есть большой запрос на повышение качества образования, имеются жалобы по поборам в школах. Поэтому нужно менять систему мотивации и финансирования школ с учетом подушевого принципа, тиражировать успешный опыт Назарбаев Интеллектуальных школ на все школы города», - считает Сагинтаев.

Он отметил, что также необходимо модернизировать материально-техническую базу, включая компьютерную, которой пользуются с 2013 года. Для этого он поручил управлению образования провести аудит всех школ и разработать трехлетнюю программу поэтапного оснащения школ.

«Как поручил президент Касым-Жомарт Токаев, важно преодолеть образовательное неравенство. Прямая ответственность акимата – создать во всех школах города одинаковые стартовые условия и возможности для любого ребенка», - добавил глава города, подчеркнув, что в каждой школе, будь она в центре или на окраине, дети должны получать достойное образование.

«Наша задача – расширить в ближайшие три года сеть школ и детских садов в шаговой доступности для горожан. На встречах с общественностью жители города ставят системные вопросы не только выравнивания уровня и качества образования в центре и на окраинах, но и строительства новых школ и детсадов. Убежден, фактор образования должен стать одним из ключевых для оценки комфортности проживания граждан для любого района города», - сказал Сагинтаев.