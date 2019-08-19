На проспекте аль-Фараби в Алматы вернули разрешенную скорость 80 км/ч

В Алматы на проспекте аль-Фараби вернули разрешенную скорость до 80 км/ч, передает «Казинформ» .

Как заявляют власти города, в акимат поступает множество обращений со стороны горожан и автолюбителей с просьбой вернуть разрешенную скорость 80 км/ч на скоростных магистралях (ВОАД, проспект аль-Фараби).

«Фактически администрация города находится под общественным давлением», - заявили здесь.

В акимате отметили, что проспект аль-Фараби и ВОАД являются основными транзитными магистралями города, а как показывает опыт зарубежных стран, ограничение скорости больше применимо к центральным улицам.

«В этой связи акимат, учитывая высокий запрос общественности, принимает решение вернуть разрешенную скорость в 80 км/ч на проспекте аль-Фараби и ВОАД, что отвечает задачам этих улиц, связанных в единую объездную дорогу», - говорится в релизе акимата.

Напомним, что на ВОАД, проспекте аль-Фараби и улице Саина скорость была снижена с 80км/ч до 60 км/ч с 15 января. Власти объясняли это необходимостью снижения аварийности в городе и стабилизацией дорожной обстановки.