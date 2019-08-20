Усиленный контроль за ценами на 10 видов продуктов питания введут в Казахстане

В министерстве национальной экономики обеспокоены высокими наценками на продовольственные товары и, как следствие, высокий рост цен на них. И для того, чтобы удержать инфляцию в текущем году, власти намерены вести усиленный контроль за ценами на 10 видов продуктов питания, сообщил во вторник в ходе заседания правительства глава ведомства Руслан Даленов.

«Нами определены 10 товаров для удержания инфляции в текущем году в заданном коридоре. Это лук, морковь, картофель, свекла, рис, мука, конина, баранина, говядина и хлеб.

По данной группе товаров предлагается вести усиленный контроль. Также принять меры по снижению цен на них», - сообщил Даленов.

Он отметил, что по этим товарам цены выросли во всех регионах. Самый высокий рост цены на лук – в 2,2 раза – зафиксирован в Алматы, на морковь в 2,5 раза и картофель на 94,1% – в столице, на свеклу на 54,3% – в Западно-Казахстанской области и на рис на 35,8% – в Кызылординской области.

«Для удержания цен выработаны новые инструменты. Во-первых, 16 августа вступили в силу изменения в правила внутренней торговли. Они предусматривают установление торговых надбавок на сельхозтоваропроизводителей не более 15%. Также не менее 30% полочного пространства должны предоставляться отечественным продовольственным товарам. Введен запрет на установление вознаграждений (ретро-бонусов), взимаемых торговыми сетями с поставщиков сельхозтоаророизводителей. Установлен лимит вознаграждения до 5% по другим продовольственным товарам», - рассказал министр.

Кроме того, 17 августа вступили в силу типовые правила реализации механизмов стабилизации цен на сельхозтоваропроизводителей. В результате, отметил Даленов, акиматы и СПК могут предоставлять оборотные средства торговым сетям в обмен на удержание цен на продтовары.

В целом министр напомнил, что с начала текущего года инфляция сохраняется в пределах коридора 4-6%. Годовая инфляция сложилась на уровне 5,4%, а в июле 2018 года она составляла 5,9%.

Наибольшее влияние на рост инфляции оказали продовольственные товары. Их вклад в прирост инфляции составил 3,4%. Данные товары сформировали порядка 63% роста цен. Половина роста цен на продовольствие приходится на 19 социально значимых продовольственных товаров. Цены на них увеличились на 9,0%. С начала года их вклад в прирост цен на продовольствие составил 1,1%. Это 40% роста инфляции.

«Во всех регионах цены на социально значимые продовольственные товары опережают инфляцию. Рост цен на данные товары меняется от 7,2% до 15,1%. Наибольшее увеличение наблюдается в городах Нур-Султан – 15,1%, Жезказган – 11,8% и Талдыкорган – 10,4%», - сообщил Даленов.