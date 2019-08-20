«Казатомпром» продолжит сокращать добычу урана в 2021 году

АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» объявила о своем намерении продолжить сокращение добычи до 20% по сравнению с запланированным уровнем в рамках контрактов на недропользование в 2021 году. Пресс-служба сообщает, что в настоящее время компания начинает обсуждать с партнерами по совместным предприятиям реализацию плана на всех урановых рудниках в Казахстане.

«Решение о намерении сохранить сокращение производства обусловлено тем, что урановый рынок все еще восстанавливается после периода избыточного предложения, и цены на уран сохраняются на низком уровне. Как крупнейший мировой производитель урана, «Казатомпром» осознает необходимость соответствия глобального производства текущему спросу», - пояснили в компании.

Здесь также отмечают, что это приведет к сокращению поставок в объеме до 5 600 тонн урана от ожидаемой мировой добычи в 2021 году. Объем добычи «Казатомпрома» в 2021 году сохранится на уровне менее 23 000 тонн урана (на 100% основе), что, как ожидается, будет соответствовать показателям 2019 и 2020 годов, по которым в предыдущих опубликованных отчетах было объявлено о 20%-ом сокращении годовых объемов добычи в соответствии с контрактами на недропользование.

Решение же относительно объема добычи после 2021 года еще не принято.

«Компания продолжит наблюдать за развитием ситуации на рынке. При этом возврат к полному объему добычи не ожидается до тех пор, пока рынок не продемонстрирует очевидное устойчивое восстановление и для обеспечения баланса спроса и предложения не потребуется больше урана», - отметили в «Казатомпроме».

Председатель правления «Казатомпрома» Галымжан Пирматов, комментируя решение компании, подчеркнул, что «рынок природного урана демонстрирует некоторые признаки восстановления по сравнению с минимумом 2016 года, но все еще далек от необходимости возвращать имеющиеся производственные мощности». А «сохранение объема добычи на текущем уровне способствует долгосрочному устойчивому развитию рынка в интересах всех заинтересованных сторон».

«Намерение продолжить сокращение производства также демонстрирует нашу приверженность стратегии создания долгосрочной рыночной стоимости, а не наращиванию объемов», - добавил он.

АО «НАК «Казатомпром» - национальный оператор Казахстана по экспорту урана и его соединений, редких металлов, ядерного топлива для атомных электрических станций, специального оборудования, технологий и материалов двойного назначения. Является крупнейшим в мире производителем урана с добычей природного урана, вместе с дочерними, зависимыми и совместными организациями ведет разработку 26 месторождений, объединенных в 13 уранодобывающих предприятий, которые расположены на территории Казахстана.