Министерство труда и соцзащиты населения возглавил Биржан Нурымбетов

Ранее сегодня на заседании комитета мажилиса по социально-культурному развитию его кандидатура была согласована. В пресс-службе мажилиса сообщили, что данный вопрос рассмотрен членами комитета в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона «О парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов». Кандидатуру депутатам по поручению премьер-министра представил руководитель канцелярии главы кабмина Галымжан Койшыбаев.

«По итогам заседания принято заключение комитета о возможности рекомендовать кандидатуру Нурымбетова Биржана Бидайбекулы для назначения на должность министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан», - говорится в сообщении мажилиса.

Биржан Нурымбетов до настоящего времени занимал должность первого заместителя председателя федерации профсоюзов Казахстана.

Напомним, что ранее занимавший пост министр труда и соцзащиты населения Бердибек Сапарбаев был сегодня назначен заместителем премьер-министра.