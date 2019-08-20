Министерство труда и соцзащиты населения возглавил Биржан Нурымбетов

Мажилис согласовал его кандидатуру
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Биржана Нурымбетова министром труда и социальной защиты населения сообщила Акорда.
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