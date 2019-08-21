Активисты инициируют референдум для изменения законодательства о выборах

Группа активистов считает необходимым провести республиканский референдум и внести в конституционный закон «О выборах» и «О политических партиях» существенные изменения, касающиеся возвращения к смешанной системе формирования мажилиса и снижения числа членов партии, необходимых для ее государственной регистрации.

«За весь период независимости в Казахстане было всего два референдума – один был в 1995 году, когда была принята Конституция, второй – когда продлили срок президентства Назарбаева. Сейчас нам необходим третий референдум, цель которого – изменения в выборном законодательстве», - заявила на пресс-конференции в столице одна из инициаторов референдума, президент фонда «Фонд развития парламентаризма в Казахстане» Зауреш Батталова.

Она отметила, что сейчас избираться в мажилис и парламент можно только по партийным спискам, а создание новой партии – практически невозможно.

«Если президент не готов, то выборы надо проводить в сроки, чтобы дать подготовиться другим кандидатам. Нужно, чтобы 50% кандидатов проходили по партийным спискам, 50% - по подписным листам с населения (по одномандатным округам - V). Также нужно снизить количество участников партии – с 40 тыс. до 10 тыс., потому что набрать 40 тыс. человек почти невозможно», - заявила Батталова.

В Казахстане уже действовала смешанная система формирования мажилиса, когда часть депутатов избирались по партийным спискам, часть - по одномандатным округам. В связи с изменениями, принятыми в 2018 году, по партийным спискам отныне будут формироваться и маслихаты - местные представительные органы власти, которые ранее состояли из депутатов, избранных в одномандатных округах.

Инициаторы референдума также предложили внедрить финансирование партий исключительно физическими лицами. Они считают, что благодаря этому деятельность партий будет прозрачнее, они будут открыто отчитываться перед населением за финансовые ресурсы, потраченные на предвыборные кампании.

Активисты готовы взять на себя организацию референдума, при этом финансировать его будет государство. Они также заявили о готовности регионов к проведению референдума:

«В каждом регионе будет проведено собрание, на котором будет присутствовать как минимум по 30 человек. Из них выберут нескольких, появится инициативная группа с участниками из разных регионов, которая сможет сформулировать вопросы, вынесенные на референдум», - сказала Батталова.