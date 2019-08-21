Казахстан не будет менять законодательство о выборах – Назарбаев

Выборы в мажилис и маслихаты будут проходить по партийным спискам
Тамара Вааль, Vласть
Казахстан не будет менять законодательство «О выборах» и следующие выборы в маслихаты и мажилис пройдут по партийным спискам, то есть по пропорциональной системе. Как объяснил в среду в ходе расширенного заседания политического совета партии Nur Otan первый президент Нурсултан Назарбаев, мажоритарная система для Казахстана не актуальна, так как она характерна для азиатских стран, где партийная система не развита, но ориентирована на конкретную личность.
Еще по теме:
- Пенсионные отчисления с работодателей, взносы на медстрахование и новая ставка земельного налога для жителей Шымкента
- В «Казахтелекоме» заявили о необходимости усовершенствовать акционерное законодательство
- 88 иностранных телеканалов могут прекратить вещание на территории Казахстана
- Осужденные за тяжкие преступления не выйдут на свободу в связи с гуманизацией законодательства – Генпрокуратура
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые