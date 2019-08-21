Казахстан не будет менять законодательство о выборах – Назарбаев

Казахстан не будет менять законодательство «О выборах» и следующие выборы в маслихаты и мажилис пройдут по партийным спискам, то есть по пропорциональной системе. Как объяснил в среду в ходе расширенного заседания политического совета партии Nur Otan первый президент Нурсултан Назарбаев, мажоритарная система для Казахстана не актуальна, так как она характерна для азиатских стран, где партийная система не развита, но ориентирована на конкретную личность.

«Следующие выборы маслихатов, так же, как и мажилиса, пройдут по партийным спискам. Мы слышим отдельных наших оппонентов или блогеров и так далее, которые предлагают вернуться к мажоритарной системе проведения досрочных парламентских выборов и так далее. Надо сегодня дать ответ этим выступлениям: обоснованных аргументов здесь нет. Только рассуждения, как всегда», - заявил Назарбаев.

Он подчеркнул, что когда выступают с критикой, никто не озвучивает предложений.

«Когда выступают с какой-то критикой власти и так далее – голые слова. Хоть кто-нибудь, что-нибудь предложил бы как это сделать и показал бы, как делать», - добавил Елбасы.

Назарбаев также отметил, что в Европе, которую «мы считаем светочем демократии», выборы проводят по пропорциональной системе.

«Кстати, выборы по мажоритарной системе характерны во многом для азиатских стран, где партийная система сама по себе не развита, а любая партия ориентирована на какую-то личность», - уточнил Назарбаев, резюмировав, что «пропорциональная модель полностью соответствует лучей мировой демократической практике, способствует укреплению политической системы, развитию демократии, активизировать деятельность политически партий в целом».

Сегодня в столице состоялась пресс-конференция, на которой активисты заявили о необходимости внесения изменений в выборное законодательство и провести для этого республиканский референдум.