Назарбаев предлагает «закрыть тему» с досрочными выборами: их не будет

«Все выборы будут происходить в конституционные сроки. Давайте закроем эту тему», - сказал он, выступая на заседании политсовета партии власти «Нур Отан» в среду.

В последний раз Назарбаев комментировал тему досрочных парламентских выборов в декабре прошлого года во время интервью группе журналистов. Тогда он также отметил, что не видит никаких предпосылок для досрочных выборов в парламент.

Мажилис избирается на пять лет, последние выборы его депутатов прошли в 2016 году. Следующие выборы, соответственно, должны состояться в 2021 году, однако политологи видят в активизации деятельности партии «Нур Отан» в последние месяцы признаки скорых выборов. Президент Касым-Жомарт Токаев, комментируя тему выборов после своего избрания в июне, заявлял, что пока не готов это обсуждать.

Казахстан регулярно использует практику досрочных выборов. Парламентские выборы проводились досрочно три последних раза – в 2007, 2012 и 2016 годах.