Три последние избирательные кампании в мажилис были досрочными
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Назарбаев предлагает «закрыть тему» с досрочными выборами: их не будет
Фото Жанары Каримовой

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предлагает прекратить обсуждать возможные досрочные выборы в парламент.

«Все выборы будут происходить в конституционные сроки. Давайте закроем эту тему», - сказал он, выступая на заседании политсовета партии власти «Нур Отан» в среду.

В последний раз Назарбаев комментировал тему досрочных парламентских выборов в декабре прошлого года во время интервью группе журналистов. Тогда он также отметил, что не видит никаких предпосылок для досрочных выборов в парламент.

Мажилис избирается на пять лет, последние выборы его депутатов прошли в 2016 году. Следующие выборы, соответственно, должны состояться в 2021 году, однако политологи видят в активизации деятельности партии «Нур Отан» в последние месяцы признаки скорых выборов. Президент Касым-Жомарт Токаев, комментируя тему выборов после своего избрания в июне, заявлял, что пока не готов это обсуждать.

Казахстан регулярно использует практику досрочных выборов. Парламентские выборы проводились досрочно три последних раза – в 2007, 2012 и 2016 годах.

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