Назарбаев предлагает «закрыть тему» с досрочными выборами: их не будет

Три последние избирательные кампании в мажилис были досрочными
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предлагает прекратить обсуждать возможные досрочные выборы в парламент.
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