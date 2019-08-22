Казахстанский поэт Канат Омар стал серебряным призером конкурса «Эмигрантской лиры»

Казахстанский поэт Канат Омар стал серебряным призером поэтического конкурса «Неоставленная страна» всемирного поэтического фестиваля «Эмигрантская лира-2019». Всего в финал конкурса вышли 15 поэтов.

Как сообщается на сайте «Эмигрантской лиры», Канат Омар занял второе место. Ему вручен приз «Серебряный Манекен Пис».

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали на своей странице в Facebook написал, что «пресс-служба президента, министр культуры Актоты Раимкулова и АО «Қазақ әуендері» смогли сделать все возможное для того, чтобы талантливый автор из Казахстана смог отправиться на зарубежный фестиваль и выступить на престижных мировых площадках, чтобы его услышали в Брюсселе, Льеже и Париже».

XI Всемирный поэтический фестиваль «Эмигрантская лира-2019» проходил с 12 по 17 августа в Брюсселе, Льеже и Париже. В нем приняли участие поэты, переводчики и эссеисты из Австралии, Австрии, Венгрии, Германии, Израиля, Казахстана, Китая, Молдавии, Польши, России, США, Украины, Финляндии, Франции и Чехии. Перед фестивалем также был издан сборник стихов, переводов и эссе участников «Эмигрантской лиры-2019».

Фестиваль проходит ежегодно и включает в себя проведение двух поэтических конкурсов «Эмигрантский вектор» и «Неоставленная страна», конкурс поэтов-переводчиков «Свеча толмача» и конкурс эссеистов «Парадоксы России в современной поэзии русского зарубежья».

Главными целями фестиваля и конкурсов являются консолидация разбросанных по миру поэтов-эмигрантов любой национальности на основе сходства судьбы и общих культурных ценностей; консолидация поэтов русской этнической диаспоры (включая поэтов из стран-бывших республик СССР) и поэтов «поэтической метрополии»; поэтическое осмысление феномена эмиграции и жизни в иной культурно-языковой среде.

Канат Омар – казахстанский поэт, пишущий на русском языке, режиссер. Публиковался в журналах «Арион», «Воздух», «Волга», «Новая Юность», «Простор», «Аполлинарий» и др. Участник антологий «Явь и сны: Новая поэзия Казахстана» и «Освобождённый Улисс: Современная русская поэзия за пределами России». Автор нескольких книг стихотворений. Также пишет прозу и пьесы.