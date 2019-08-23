В Караганде открыли детскую поликлинику, построенную в рамках ГЧП

Сегодня в Караганде состоялось открытие новой детской поликлиники. Участие в церемонии открытия приняли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и министр здравоохранения Елжан Биртанов.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, медучреждение построено в рамках государственно-частного партнерства: инвестор выкупил пустующее здание, сделал капитальный ремонт и закупил новое оборудование. Стоимость проекта – 350 млн тенге.

Поликлиника оснащена всем необходимым: пеленальными столиками, весами, ростомерами, лампами для кварцевания, медицинскими инструментами и медикаментами. Новое медицинское учреждение рассчитано на 300 посещений в смену, при этом будет работать в 3 смены и сможет обслуживать 16 тыс. детей и 10 тыс. женщин репродуктивного возраста. Медучреждение начнет принимать пациентов с 1 сентября, здесь будут оказываться медуслуги в рамках государственного соцзаказа.

По информации пресс-службы президента, детская поликлиника построена в одном из отдаленных районов областного центра – Пришахтинске.

«Глава государства осмотрел лечебные кабинеты, современное медицинское оборудование, провел беседу с врачами. Президенту также рассказали о готовности области к внедрению обязательного социального медицинского страхования (ОСМС)», - сообщается на сайте Акорды.

В частности, по данным Минздрава, руководитель управления здравоохранения Карагандинской области Ержан Нурлыбаев заверил, что к внедрению ОСМС регион полностью готов. Он сообщил, что внедрение страховой медицины дает возможность для развития такой сферы услуг, как реабилитация. В регионе в рамках ГЧП открыто 4 реабилитационных центра, также ожидается реализация еще нескольких проектов. В свою очередь глава государства положительно оценил проделанную работу и пожелал медикам удачи в реализации принципов ОСМС.

Также, по информации Акорды, в ходе рабочей поездки в Карагандинскую область президент посетил ряд объектов СЭЗ «Сарыарка». В частности, он побывал на заводе по утилизации старых транспортных средств ТОО «Recycling Company». Кроме этого, аким области Ерлан Кошанов доложил главе государства о строительстве жилья, социальных объектов, спортивных сооружений, которые сформируют новый центр Караганды.