На улице Саина в Алматы вернут скоростной режим 80 км/ч

«Мы уточняли, что по улице Саина в эти дни проводился дополнительный анализ дорожной обстановки и аварийности. В результате допустимый скоростной режим на этой магистрали будет увеличен до 80 км/ч. Камеры автоматизированной информационной системы «Безопасность дорожного движения» уже технически перенастроены, дорожные знаки будут заменены до конца рабочего дня», - цитирует пресс-служба департамента полиции начальника управления административной полиции города Жандоса Мураталиева.

Отметим, накануне в ДП сообщали, что по Саина разрешенная скорость осталась прежней – 60 км/ч, тогда как с 00:00 часов 27 августа на проспекте аль-Фараби и ВОАД начнет действовать новый скоростной режим – 80 км/ч. Только на двух участках проспекта предусмотрен прежний скоростной режим – 60 км/ч, с учетом аварийности и наличия опасных поворотов: от поворота в мкр. Баганашыл до улицы Ходжанова и на уровне улицы Малая Желтоксан.

На ВОАД, проспекте аль-Фараби и улице Саина скорость была снижена с 80 км/ч до 60 км/ч с 15 января. Власти объясняли это необходимостью снижения аварийности в городе и стабилизацией дорожной обстановки. 19 августа стало известно, что на проспекте аль-Фараби и ВОАД вернут разрешенную скорость 80 км/ч. В акимате заявили, что к ним с этой просьбой поступало множество обращений со стороны горожан и автолюбителей, и «фактически администрация города находилась под общественным давлением».

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