Скоростной режим 80 км/ч начнет действовать на проспекте аль-Фараби с 27 августа

«Подготовительная работа уже завершена, техническая финиширует сегодня вечером, и уже с 00:00 часов на вышеуказанных участках будет действовать новый допустимый скоростной режим – 80 км/ч. На двух участках проспекта аль-Фараби предусмотрен прежний скоростной режим – 60 км, с учетом аварийности и наличия опасных поворотов: от поворота в мкр. Баганашыл до улицы Ходжанова и на уровне улицы Малая Желтоксан», - говорится в сообщении.

По Саина разрешенная скорость осталась прежней – 60 км/ч.

Начальник управления административной полиции ДП Алматы Жандос Мураталиев отметил, что «по наиболее аварийным участкам этой магистрали сейчас проводится дополнительный анализ».

Напомним, что на ВОАД, проспекте аль-Фараби и улице Саина скорость была снижена с 80 км/ч до 60 км/ч с 15 января. Власти объясняли это необходимостью снижения аварийности в городе и стабилизацией дорожной обстановки. 19 августа стало известно, что на проспекте аль-Фараби и ВОАД вернут разрешенную скорость 80 км/ч. В акимате заявили, что к ним с этой просьбой поступало множество обращений со стороны горожан и автолюбителей, и «фактически администрация города находилась под общественным давлением».

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