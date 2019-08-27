Токаев подписал указ об объявлении 2020 года Годом волонтера

«В целях развития волонтерства постановляю: объявить 2020 год Годом волонтера. Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры по проведению Года волонтера. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на администрацию президента Республики Казахстан», - говорится в опубликованном во вторник на сайте Акорды документе.

29 мая на Форуме казахстанско-российского молодежного сотрудничества «Волонтерство – социальный лифт молодежи», который проходил в Костанае, президент поддержал предложение объявить следующий год в Казахстане Годом волонтеров. Токаев отмечал, что «волонтерское движение необходимо для нашего государства», и что «нужно открывать образовательные центры подготовки волонтеров, разрабатывать и применять грамотную информационную политику, создавать инфраструктуру волонтерства в социальных сетях».

«Я вижу, что многие гражданские инициативы, волонтерские и социальные проекты зарождаются именно в социальных сетях. Неравнодушные люди с активной жизненной позицией предлагают социально-значимые идеи и проекты. Мы должны обратить на них внимание и всячески поддерживать», - говорил тогда глава государства.