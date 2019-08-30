Токаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, поздравляя казахстанцев с Днем Конституции, отметил, что Основной закон страны все эти годы «является прочной гарантией созидания и прогресса».

«История убедительно свидетельствует о стремлении нашего народа к верховенству закона, обеспечению основных прав и свобод человека. Конституция Казахстана, вобрав в себя лучший мировой опыт и практику, а также исторические и национальные традиции, служит прочным фундаментом единства народа и Независимости нашего государства. В следующем году мы будем отмечать 25-летие нашего Основного закона, который все эти годы является прочной гарантией созидания и прогресса», - говорится в поздравлении, опубликованном на Акорде.

Токаев отметил, что «сформировав целостную правовую и социально-экономическую систему, Казахстан взял курс на всестороннюю модернизацию», в основе которой План нации и институциональные реформы, разработанные первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

«Наша цель – качественный экономический рост, обеспечение социальных потребностей народа, повышение его уровня жизни, а также совершенствование политической системы государства. Наша Конституция будет и впредь успешно служить интересам наших граждан, способствовать дальнейшему развитию Республики Казахстан», - заявил президент.

Он пожелал всем казахстанцам здоровья, благополучия и успехов.