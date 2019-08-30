Среди освобожденных - режиссер Олег Сенцов
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Украина и Россия провели обмен заключенными
Фото Reuters

Украина и Россия в ночь на пятницу начали обмен заключенными, о котором договорились ранее в этом месяце. По данным СМИ, из Москвы в Киев летит самолет, на борту которого находится группа освобожденных из российских тюрем украинцев, среди них - режиссер Олег Сенцов.

Об освобождении заключенных сообщила в своем Facebook сотрудница Верховной рады (парламента) Украины Анна Исламова, передает Meduza.

По данным Исламовой, среди освобожденных - украинские моряки, задержанные Россией в ноябре прошлого года, режиссер Олег Сенцов, а также еще трое украинцев - Николай Карпюк, Владимир Балух и Павел Гриб.

Олег Сенцов - самый известный из украинцев, осужденных в России. Его задержали в мае 2014 года и позже приговорили к 20 годам заключения по обвинению в терроризме. Его освобождения требовали деятели культуры, общественные активисты, правозащитные организации по всему миру. В прошлом году Сенцов 145 дней держал голодовку, требуя освобождения Россией всех украинских политических заключенных.

О том, кто из россиян освобожден Украиной к этому моменту неизвестно.

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