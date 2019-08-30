Украина и Россия провели обмен заключенными

Среди освобожденных - режиссер Олег Сенцов
Украина и Россия в ночь на пятницу начали обмен заключенными, о котором договорились ранее в этом месяце. По данным СМИ, из Москвы в Киев летит самолет, на борту которого находится группа освобожденных из российских тюрем украинцев, среди них - режиссер Олег Сенцов.
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