Сенаторы избрали вице-спикера и глав комитетов палаты

Сенат в понедельник в ходе пленарного заседания избрал руководителей нескольких комитетов и вице-спикера палаты – посты освободились после того, как в августе истекли полномочия депутатов, назначаемых президентом.

Так, вице-спикером палаты избран Аскар Шакиров. Он был назначен президентом в августе. 63-летний Шакиров последние годы был уполномоченным по правам человека, ранее возглавлял таможню, был послом.

Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам возглавил Владимир Волков. 64-летний сенатор был назначен указом президента в июле 2017 года. До этого работал в аппарате сената.

Комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству возглавил Серик Джаксыбеков. Ему 63 года, он был избран сенатором от столицы в 2014 году, ранее работал в корпорации «Цесна».

Комитет по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий возглавил Али Бектаев. 57-летний Бектаев, сенатор от Южного Казахстана, избранный в 2014 году – единственный депутат палаты, представляющий не правящую партию «Нур Отан», он – лидер партии «Ауыл».

Руководителем комитета по социально-культурному развитию и науке избран 61-летний депутат Мурат Бактиярулы, впервые избранный сенатором от Кызылординской области в 2011 году и переизбранный в 2017-м.

Председателем комитета по международным отношениям, обороне и безопасности переизбран Мухтар Кул-Мухамед, полномочия которого в августе были продлены президентом. 58-летний Кул-Мухамед был назначен депутатом сената в прошлом году.