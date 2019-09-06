В Казахстане назрела необходимость в реформах – Токаев

Казахстану нужны реформы, однако их нужно проводить по необходимости. В противном случае, это приведет к кризису и потере государственности, заявил в пятницу в ходе первого заседания Национального совета общественного доверия президент Касым-Жомарт Токаев.

«На старте деятельности Национального совета обозначены очень важные и принципиальные моменты предстоящей работы. Наши усилия должны быть направлены на развитие. Я всегда был против крайностей, потому что они, возможно, приносят популярность, но не результаты. А нам нужна плодотворная работа», - подчеркнул Токаев.

Он напомнил, что в послании народу Казахстана было обозначено, что политические реформы Казахстан будет осуществлять «без забегания вперед, продуманно и постепенно», но «не отставая от веления времени».

«То есть реформы будут проводиться не ради реформ, а по необходимости. Необходимость в реформах назрела, это всем понятно. Но какие реформы мы должны проводить, это вопрос, который должен обсуждаться именно здесь, сообща, естественно мы должны принимать согласованные решения. Порой некоторые лозунги и призывы выглядят крайне привлекательными, но их авторы не несут ответственности перед страной. Реформы ради реформ – это верный путь к кризису и потере управляемости государством. Уверен, никто из нас этого не желает. Развитие должно быть последовательным, поступательным, без забегания вперед, но и без отставания. Только так мы сможем выполнить свой гражданский и политический долг, сохранить укрепить государственность», - подчеркнул Токаев.

Президент также заявил, что «далеко не всем по вкусу казахская государственность с юридически оформленными границами, территориальной целостностью и унитарной системой». Особенно в нынешнее время, когда мир вступил в эпоху катаклизмов и смены парадигм.

«Меняются технологии, экономика, социальный порядок. Самое главное – стремительно меняется само понимание жизненного уклада человечества. Стремительно трансформируется и мировоззрение молодежи. Молодежь находится в активном поиске собственного места в эпоху огромных технологических и политических перемен. Разумеется, молодежь неоднородна. Во всем мире она неоднородна. Казахстан здесь не исключение. Кто-то тяготеет к науке и искусству, к бизнесу, кому-то нравится госслужба или общественная активность. Есть и такие, кто ничего не хочет, кроме постоянных тусовок в ночных клубах или на улицах. Так всегда было, есть и будет. Мое желание как президента этой страны состоит в том, чтобы дать шанс активной и целеустремленной молодежи состояться, найти свое место в этой сложной жизни. Поэтому мы создаем условия для занятия бизнесом, выделяем гранты на учебу в вузах для способных детей из малообеспеченных семей, ведем поиск талантливых детей, готовим список кадрового резерва молодых управленцев, которым передадим бразды правления государством», - напомнил Токаев.

Он считает, что прежняя модель общественных отношений уходит в прошлое.

«Кардинально меняются принципы и алгоритмы взаимодействия между государствами, между властью и обществом. В этих условиях очень важно, что у нас есть единое понимание ключевых и принципиальных для нашего государства вопросов. Наш национальный консенсус базируется на ценностях, которые являются незыблемыми как для общества, так и для власти», - заключил глава государства.