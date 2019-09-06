Руководитель алматинского зоопарка покинет свой пост

Директор Алматинского зоопарка Вячеслав Банщиков покинет свой пост, об этом заявили в пресс-службе зоопарка. Он получил эту должность 23 мая. Банщиков отметил, что принял решение об уходе в пользу программы «Город без окраин»

«Приняв это решение, я остаюсь, как и был с 2017 года, спонсором Алматинского зоопарка, не снимаю с себя обязательства по завершению заявленных проектов. За время службы в зоопарке я получил и получаю массу положительных отзывов, работа всегда доставляла мне удовольствие. Но на данном этапе я сделал выбор в пользу создания социальной системной помощи детям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях, адресной помощи, благоустройства городских пространств для детей в рамках президентской кампании «Город без окраин». Уверен, что в этой роли смогу добиться еще больше», - рассказал Банщиков.

Напомним, что за последние месяцы в зоопарке скончались несколько животных. 15 июня в зоопарке рассказали о смерти львёнка Геры, 7 июля не стало жирафа Грации, 9 июля - львёнка Ассоль, а 15 июля сообщалось, что умер лось.