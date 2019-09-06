Финансовые потери казахстанцев от волатильности курса оцениваются в 3,2% ежегодно

Ежегодно из-за волатильности курса казахстанцы теряют не мене 3,2% своего дохода. В то же время 70% граждан ожидают девальвации, сообщил в пятницу в ходе первого заседания Национального совета общественного доверия директор центра прикладных исследований «Талап» Рахим Ошакбаев.

«Девальвационные ожидания очень высокие. Если смотреть опрос Нацбанка за июль, 70% казахстанцев ожидают девальвации. Многие ожидают не за горизонтом отметку в 400 тенге за доллар», - сообщил Ошакбаев, отметив также, что предварительные результаты центра «Талап» показывают, что из-за волатильности курса «общественные потери благосостояния составляют не менее 3,2% в год».

Он полагает, что на результаты четырехлетнего монетарного эксперимента под названием «инфляционное таргетирование» и «свободно плавающий курс тенге» надо смотреть критические.

«В итоге вся эта система работает в пользу банков. Банки получают бескризисную доходность за счет нот Нацбанка по высокой ставке. И сейчас львиная доля доходов банков составляет не кредитование физических лиц, не кредитование бизнеса, а эта не основная деятельность. В итоге кредиты бизнесу упали до исторического минимума в истории Казахстана - 22%. В сравнении, даже по санкционной России это 48%», - пояснил Ошакбаев.

Ранее Токаев назвал недостаточно эффективной денежно-кредитную политику, заявив, что она тормозит экономическое развитие страны.